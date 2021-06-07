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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Niğde'de esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Niğde'de esnaf ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Niğde'de esnafı ziyaret etti
AA

Ulukışla ilçesine gelen Akşener, ziyarette bulunduğu esnafla sohbet etti.

Akşener, parti otobüsünden vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, yaklaşık 1,5 yıldır il il, ilçe ilçe gezdiğini söyledi.

Esnafın bu ülkenin bel kemiği olduğunu belirten Akşener, "Sanayicinin, çiftçinin ürettiğini satar, istihdam yaratır. Esnafın sağlıklı, sağlam durmasını o ülkenin yöneticileri sağlamak zorundadır. Uzun bir zamandır biz esnafı, çiftçiyi, kadını, genci, üniversite öğrencisini konuşmuyoruz. Tamamen değerlerimiz üzerinden kavga edilen bir süreçten geçtik." diye konuştu.

Propaganda yapmadan, partilerini övmeden, iktidarı yermeden, sadece esnafın, çiftçinin, kadının, işsiz gencin derdini dinleyip milletvekili arkadaşlarının Meclis gündemine getirdiğini kaydeden Akşener, şunları söyledi:

"Yüzde 100 olmasa bile başardık. Niye başardık? Artık az da olsa esnaf düşünülüyor. 5 maaşlı danışmaların faş olduğu bir düzende işsiz gencin, çift üniversite bitirmiş babasının dükkanında çalışmak zorunda kalan gencin sesi olmaya devam ettikçe en azından ağalar, 'Burada ne oluyor?' diye göz önüne almak zorunda kalıyorlar. Üzerine pandemi geldi kardeşim. Pandemi gelince daha beter bir durum ile karşı karşıya kaldı."

Akşener, vatandaşlardan oylarını çok kıymetli hale getirmelerini, "Ceketimi assam seçilirim." diyenleri bu ülkeden göndermelerini istedi.

Kemerhisar beldesinde Belediye Başkanı Ramazan Oya'dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Akşener esnafı dolaştı.

Bor ilçesinde de esnaf ziyaretinde bulunan Akşener, nalbur dükkanında esnafın çalan telefonunu açarak müşteriyle konuştu.

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