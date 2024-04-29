İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, görevinden istifa etti.

Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti Olağanüstü Kongresi'nde Müsavat Dervişoğlu'nun Genel Başkan seçildiğini anımsattı.

"Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum." ifadesini kullanan Usta, çok kısa bir zaman dilimine sıkıştırılan kurultay süreci boyunca yaptığı istişareler sonucunda adaylardan Koray Aydın'ı destekleme kararı aldığını ve bu kararını kamuoyuyla da paylaştığını hatırlattı.

Usta, şunları kaydetti:

"Aldığım bu kararda, İYİ Partinin merkezde konumlanması ve partinin toparlanması ihtiyacına Sayın Koray Aydın'ın daha fazla katkı sağlayacağına olan inancım etkili olmuştur. Genel Başkan seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun da bu ihtiyaca cevap vereceğine, vermeye gayret edeceğine inanıyorum.