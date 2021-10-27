İYİ Parti lideri Akşener'den açıklamalar

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşuyor. Akşener, "İktidarların becerikli ellerinde paramızın pul olduğu bir haftayı daha geride bıraktık. Bir kez daha gördük ki Sayın Erdoğan'ın milli güvenlik tanımı kendi koltuğundan başka bir şey değil" diyerek konuşmasına başladı.

Akşener, "Partili cumhurbaşkanlığı sistemi ülkemiz için başlı başına bir milli güvenlik tehdididir. Türkiye her hafta yeni bir krizle karşı karşıya kalıyor. Olan her zamanki gibi milletimize oluyor. '2023'te dünyanın en güçlü 10 ülkesi arasına gireceğiz' diyenler ilk 20 dışına çıkardılar. Gire gire gri listeye girdik. Türkiye'nin düşürüldüğü duruma bakar mısınız? Biz elbette ülkemizin itibarının yerle bir olmasını istemeyiz. Ülkemizin itibarını yerle bir eden bu tablo karşısında bize düşen görev milletimizden yetkiyi alıp bu utancı temizlemektir" ifadelerini kullandı.