İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan açıklamalar

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Meclis'te partisinin grup toplantısında konuşuyor...

Dervişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Yangından etkilenen köylerimizin "Afet Bölgesi" kapsamına alınması, zararların tespit ve tazmini için teklif ve önergelerimiz verilmiş olup süreç tarafımızca takip edilmektedir.

Ekonomiye güven yerine ışıltı veren Nebati’den daha kötü bir dönem olamaz diye kendimizi avuturken Cumhuriyet Türkiye'sinin bakanı değil, uluslararası para baronlarının mümessili gibi çalışan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek vergimatik Mehmet geldi.

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Daha "tasarruf tedbirleri genelgesinin mürekkebi bile kurumadan jet hızıyla vergi cebirleri genelgesine geçmeye karar verildi.

Ancak Sayın Bakanın, tıpkı diğer icraatlarında ve paketlerinde olduğu gibi bu yenisinden de ne çıkacağı belli değil. Vergi düzenlemesinin ne olacağı, kamu hazinesine ne kadar katkı sunacağı gibi asıl soruların cevapları, milletimizle dalga geçer bir şekilde iletişim başkanlığının nabız ölçümlerine göre belirleniyor.

Ben kendilerine, bu yaratıcı propaganda süreçleriyle kamuoyunun nabzını ölçmek yerine, sokaktaki vatandaşın bir kereliğine olsun sabrını ölçmelerini tavsiye ediyorum.