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        Haberler Gündem Güncel İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ablası Mualla Özen hayatını kaybetti

        İYİ Parti lideri Akşener’in acı günü

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası Mualla Özen yaşamını yitirdi. Özen'in, İzmit'in Gündoğdu köyünde toprağa verileceği bildirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 09:17 Güncelleme: 03.02.2024 - 09:40
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        İYİ Parti lideri Akşener'in acı günü
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        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ablası Mualla Özen'in vefatını sosyal medya hesabından duyuran İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Genel Başkanımız Meral Akşener’in kıymetli ablası Mualla Özen, Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip İzmit’in Gündoğdu köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir. Mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

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        #meral akşener

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