Haberler Gündem İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Buğra Kavuncu kimdir? İYİ Parti İBB başkan adayı Buğra Kavuncu kaç yaşında ve nereli?

İYİ Parti İstanbul adayı Buğra Kavuncu oldu! İşte İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Buğra Kavuncu'nun hayatı... İYİ Parti grup toplantısında belediye başkan adaylarını tanıtan Meral Akşener, İstanbul ve Balıkesir belediye başkan adaylarını da açıkladı. Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına Buğra Kavuncu'nun aday olduğunu açıkladı. İşte İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Buğra Kavuncu'nun hayatı ve özgeçmişine ilişkin detaylar... Habertürk Giriş: 24.01.2024 - 16:01 Güncelleme: 24.01.2024 - 16:01 facebook

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul, Ankara ve Balıkesir Büyükşehir belediye başkan adaylarını duyurdu. İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Buğra Kavuncu oldu. Gelişmenin ardından "İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Buğra Kavuncu kimdir, akç yaşında ve nereli?" araştırmaları hız kazandı. İşte İYİ Parti İBB başkan adayı Buğra Kavuncu'nun hayatına ilişkin merak edilenler...

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BUĞRA KAVUNCU KİMDİR? Buğra Kavuncu 1973 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Buğra Kavuncu, Edmenton İlkokulu'nda başladığı eğitim hayatına Ankara Çizmeci İlkokulu ve Ankara Atatürk Lisesi'ni tamamlayarak devam etti. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nden mezun olurken, profesyonel kariyerine büyük potansiyel gördüğü Kazakistan Almatı'da yapı kimyasalları alanında başladı. Satış, pazarlama ve yatırım konularında kazandığı bilgi deneyimi sayesinde kısa süre içerisinde başarıya ulaştı. 1997 yılında USTA LLP'yi kuran isim, yapı kimyasallarına yaptığı yatırımlarla şirketinin Orta Asya'daki büyümesinde önemli bir rol oynadı. 2008 yılında şirketini başarılı bir şekilde sattıktan sonra, kurumsal dünyada BASF Yapı Kimyasalları Central Asia LLP'nin Genel Müdürü ve ardından 2010 yılına kadar BASF Orta Asya'nın Genel Müdürü olarak önemli görevler üstlendi.Orta Asya'da bulunduğu süre boyunca Rusça, İngilizce ve Kazakça dillerinde akıcı hale geldi.

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2010 yılında BASF Yapı Kimyasalları'nda BDT Ülkeleri Pazar Direktörü olarak İsviçre'ye, 2012-2016 yılları arasında ise BDT Ülkeleri & Türkiye Pazar Direktörü olarak Türkiye'ye yerleşen isim, Ocak 2016'dan 30 Mart 2018'e kadar BASF Türk Kimya'da CEO unvanıyla yürüttüğü kariyerine devam etti. Buradaki kurumsal kariyerinin ardından 5 Nisan 2018 tarihinde İYİ Parti'deki siyasi hayatına başladı. İZODER Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği ve Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak gönüllü çalışmalarda bulundu. Ayrıca, TÜSİAD bünyesinde Çalışma Grubu Üyesi unvanıyla gönüllü olarak çeşitli çalışmalarda aktif rol aldı.

Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci

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