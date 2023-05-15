14 Mayıs 2023 AK Parti seçim sonuçları ve oy oranı... Türkiye 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Türkiye'de 81 il genelinde 191 bin 885 sandıkta 60 milyondan fazla seçmen oy kullandı. Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs saat 18:30 itibarıyla seçim yasaklarını kaldırırken İYİ Parti Seçim Sonuçları açıklanmaya başlandı. İYİ Parti Seçim Sonuçları, Oy Oranları ve Milletvekili Sayısı bilgileri Habertürk'ün seçim sonuçları üzerinden takip edilebilecek. İşte 14 Mayıs İYİ Parti Seçim Sonuçları...