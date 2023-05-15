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İYİ Parti Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: İYİ Parti Yüzde Kaç Oy Aldı ve Kaç Milletvekili Çıkardı?

İYİ Parti Seçim Sonuçları, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinin ardından açıklanmaya başlandı. 14 Mayıs saat 08:00'de başlayan oy verme işlemleri 17:00'de sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu ise 18:30 itibarıyla seçim yasaklarını kaldırdı. Türkiye'de yüzde 99,4 oranında sandık açılırken İYİ Parti Seçim Sonuçları da şekillenmeye başladı. İşte İYİ Parti Seçim Sonuçları ve Oy Oranına ilişkin detaylar...

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  • İYİ Parti Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: İYİ Parti Yüzde Kaç Oy Aldı ve Kaç Milletvekili Çıkardı?

    14 Mayıs 2023 AK Parti seçim sonuçları ve oy oranı... Türkiye  14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Türkiye'de 81 il genelinde 191 bin 885 sandıkta 60 milyondan fazla seçmen oy kullandı. Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs saat 18:30 itibarıyla seçim yasaklarını kaldırırken İYİ Parti Seçim Sonuçları açıklanmaya başlandı. İYİ Parti Seçim Sonuçları, Oy Oranları ve Milletvekili Sayısı bilgileri Habertürk'ün seçim sonuçları üzerinden takip edilebilecek. İşte 14 Mayıs İYİ Parti Seçim Sonuçları...
  • İYİ Parti Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: İYİ Parti Yüzde Kaç Oy Aldı ve Kaç Milletvekili Çıkardı?

    İYİ Parti Seçim Sonuçları 2023 Haberturk.com Seçim Sayfasında

    YSK'nın yayın yasağı kararının hemen ardından il il, ilçe ilçe AK Parti seçim sonuçları ve oy oranı hakkında aşağıdaki bağlantıya tıklayarak bilgi sahibi olabileceksiniz.

    AK Parti Canlı Seçim Sonuçları Görüntülemek İçin Tıklayınız
  • İYİ Parti Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: İYİ Parti Yüzde Kaç Oy Aldı ve Kaç Milletvekili Çıkardı?

    İYİ Parti Seçim Sonuçları Nasıl?

    Anadolu Ajansı'nın aktardığı resmi olmayan sonuçlara göre; saat 10.50 itibarıyla yüzde 99.38’i açılan sandıklarda Erdoğan’ın oyu yüzde 49.42, Kılıçdaroğlu’nun oyu yüzde 44.95. Sinan Oğan'ın da oyu yüzde 5.20.

    Millet İttifakı içerisinde yer alan İYİ Parti 5 milyon 256 bin 215 oy aldı.
  • İYİ Parti Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: İYİ Parti Yüzde Kaç Oy Aldı ve Kaç Milletvekili Çıkardı?

    İYİ Parti Yüzde Kaç Oy Aldı ve Kaç Milletvekili Çıkardı?

    28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde yüzde 9,75 oranında oy alan İYİ Parti'nin tahmini milletvekili sayısı 44.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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