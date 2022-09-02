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Haberler Gündem 3. Sayfa İYİ Partili Erdem'in makam aracının çarptığı kadın öldü
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İYİ Partili Bahadır Erdem'in makam aracının çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Eskişehir-Bursa karayolunda İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in makam şoförlüğünü yapan Murat Aydemir'in (49), kullandığı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybederken Bahadır Erdem'in kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi

İYİ Partili Erdem'in makam aracının çarptığı kadın öldü
İYİ Partili Erdem'in makam aracının çarptığı kadın öldü
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DHA

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in makam şoförlüğünü yapan Murat Aydemir (49), kullandığı ciple Eskişehir-Bursa karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen Yüksel Tekin (51) adlı kadına çarptı.

Tekin, hayatını kaybederken araçta bulunan Bahadır Erdem kazayı yara almadan atlattı. feci kazanın ardından sürücüsü Aydemir gözaltına alındı.

Kaza, gece saatlerinde Eskişehir-Bursa karayolu 4'üncü kilometresinde meydana geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in makam şoförlüğünü yapan Murat Aydemir yönetimindeki 34 UN 1817 plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Yüksel Tekin'e çarptı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. DHA'nın haberine göre; Tekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İYİ PARTİLİ ERDEM, YARA ALMADAN KURTULDU

Kaza sırasında araçta olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem yara almazken, makam şoförü Murat Aydemir jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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