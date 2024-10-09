İyiliğe davet ettiler

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kampüsü içerisinde, depremzede vatandaşlara yuva olmak için hayata geçirilen, sivil girişimle yapılmış ilk ve şu ana kadar ki tek kalıcı konut projesi 100. Yıl Köyü’nün 1. Fazı 17 Ekim’de teslim ediliyor.

Toplamda 255 ev ve 2 bin kişi kapasiteye ulaşabilecek şekilde modüler olarak inşa edilen 100. Yıl Köyü Projesi’nin paydaşları olan Mustafa Kemal Üniversitesi, Jandarma Asayiş Vakfı, Gülmek İyileştirir Derneği, Blocks for Hope gönüllüleri ve iyilik elçileri Uğur Aslan ve İlker Ayrık, Türkiye’nin 100. yılında başlattıkları bu iyilik hareketiyle herkese umut aşıladı. Projedeki yapılar kısa vadede depremzede sağlık çalışanları ve üniversite personelini ücretsiz ağırlayacak olup uzun vadede ise öğrenci yurdu ve çeşitli üniversite birimlerince kullanılacak. 17 Ekim’deki açılış törenine Uğur Aslan ve İlker Ayrık’ın yanı sıra iyilik elçilerinden Gökhan Çınar ve Jehan Barbur da katılacak.

REKLAM Hatay’ın sosyokültürel yapısı ve geçmişten gelen yapılaşması ile bugünkü modern mimarisi bir araya getirilerek çelik konstrüksiyon ile taşınan ana iskelet ve genel yapıyı çevreleyen kerpiç duvarlarla sürdürebilirliği arttırıcı etmenlerle oluşturulan ve Hatay’a umut olan 100. Yıl Köyü, 17 Ekim’de açılıyor. Mustafa Kemal Üniversitesi, Jandarma Asayiş Vakfı, Gülmek İyileştirir Derneği, Blocks for Hope gönüllüleri tarafından kurulan ve toplamda 255 ev ve 2 bin kişilik kapasiteye ulaşabilecek şekilde modüler olarak inşa edilen 100. Yıl Köyü, depremzedelere yuva olacak. Birinci fazın 17 Ekim’deki açılış törenine Uğur Aslan ve İlker Ayrık’ın yanı sıra iyilik elçilerinden Gökhan Çınar ve Jehan Barbur da katılacak. 100. Yıl Köyü Projesi’nin ortaya çıkmasına vesile olan projenin İcra Ekibi üyelerinden Sinan Güreli: “Büyük deprem felaketi sonrası evlerini kaybeden depremzede vatandaşlarımız için hayatlarını sürdürebilecekleri yaşam alanları en önemli öncelikti. Sürdürülebilir ve uzun vadeli bir yatırım projesi olarak tamamen gönüllülük esasıyla ortaya koyduğumuz, 6 şubat depremi sonrası sivil girişimle yapılmış ilk ve tek kalıcı konut projesi olan bu girişimimizde depremzedelere yuva olmayı hedefledik. Çok emek verdiğimiz projemizin ilk fazını 17 Ekim’de açarak bir kısım depremzedeyi evlerine yerleştirmiş olacağız. Mutluluğumuz ve gururumuz tarif edilemez. Bu yolda bizimle birlikte yürüyen Mustafa Kemal Üniversitesi, Jandarma Asayiş Vakfı, Gülmek İyileştirir Derneği, Blocks for Hope gönüllüleri ve iyilik elçileri Sanatçı Uğur Aslan, Sanatçı İlker Ayrık ve daha birçok kahramana çok teşekkür ederiz, 100. Yıl Köyü’nün 3. Fazı için hala desteğe ihtiyacımız var, herkesi bu iyilik hareketinim bir parçası olmaya davet ediyoruz” dedi.

100. Yıl Köyü Projesi İcra Ekibi üyesi aynı zamanda Proje Mimarı olan Burçin Gürbüz ise duygularını şöyle ifade etti; "100. Yıl Köyü Projesinde Özellikle bölgede yaz aylarında oluşan ve ortalama 8 ay devam eden yüksek sıcaklıkları oda sıcaklığına çekmek için toprağın gücünü kullandık. Yapımızda doğaya saygı duymanın ötesinde doğa ile beraber hareket etmeyi planladık ve bütün fiziksel ihtiyaçları doğada kaybolacak şekilde tasarladık. Nasıl orman içinde gezerken sıcaktan rahatsız olmazsanız 100. Yıl Köyü içinde de gezerken ısı dengesini orman dengesi gibi tasarladık. Ayrıca tüm köyün elektriğini çatılara taktığımız güneş enerjisi panellerinden karşılayacak şekilde planlama yaptık. 100. Yıl Köyü Projesi’nin öncelikle depremzede ailelerin ücretsiz kullanımına sunulduktan sonra uzun vadede öğrenci yurdu ve çeşitli üniversite birimlerinin yönetiminde kullanılmaya devam edileceğini belirtti ve ekledi. Biz bir gönüllülük hareketi olarak yola çıkarken projenin her türlü iyiliğe dokunması hedefiyle ilerledik. Yaşanan büyük deprem felaketinin ardından Hatay bizim ikinci evimiz gibi oldu. Gerekli olan her ihtiyaca cevap verebilecek çok yönlü bir sosyal platform olarak kurguladığımız bu projede yanımızda iyilik elçilerimizle birlikte çok güzel işlere imza atmış olduk. Şimdi ilk fazı açacak olmaktan ötürü kıvanç doluyuz."