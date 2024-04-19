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        Haberler Gündem İzmir açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı - Güncel haberler

        İzmir açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı

        İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 23:15 Güncelleme: 19.04.2024 - 23:15
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        İzmir açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi.

        Ekipler tarafından durdurulan lastik bottaki 3'ü çocuk 45 düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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