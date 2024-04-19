İzmir açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi.
Ekipler tarafından durdurulan lastik bottaki 3'ü çocuk 45 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.