İzmir açıklarında 80 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Çeşme, Karaburun ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 33'ü çocuk 80 düzensiz göçmen yakalandı
Giriş: 03.07.2024 - 22:51 Güncelleme: 03.07.2024 - 22:52
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, söz konusu ilçelerin açıklarındaki lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edildi.
Ekipler, durdurdukları 3 lastik bottaki 33'ü çocuk 80 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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