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        Haberler Gündem Güncel İzmir, Balıkesir, Kütahya, Manisa ve Konya'da orman yangını | Son dakika haberleri

        İzmir, Balıkesir, Kütahya, Manisa ve Konya'da orman yangını

        İzmir'in Aliağa, Balıkesir'in Dursunbey, Manisa'nın Alaşehir, Kütahya'nın kent merkezi ile Konya'nın Ilgın ilçesindeki ormanlık alanlarda yangın çıktı. İzmir'in Aliağa ilçesinde limana yakın alanda çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, diğer illerdeki yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 16:31 Güncelleme: 12.08.2024 - 17:34
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        5 ilde orman yangını
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        Türkiye'de bugün de birçok ilde orman yangını çıktı.

        İzmir'in Aliağa ilçesinde Nemport Limanı civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

        Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

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        KONYA

        Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Gökçeyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alandan da dumanlar yükseldi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Konya Büyükşehir Belediyesi, Ilgın Orman İşletme Müdürlüğü ve Ilgın Belediyesi ekipleri söndürme çalışması başlattı.

        Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

        KÜTAHYA

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        Kütahya'da da kent merkezine yakın bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Yangın, Gültepe Mahallesi'ndeki bahçede başladı. Alevler, ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Kütahya Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin yangını kontrol altına almak için iki helikopter ve çok sayıda arazözle müdahalesi sürüyor.

        MANİSA

        Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Caberfakılı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda da yangın çıktı.

        Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 5 helikopter, 13 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi.

        Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

        BALIKESİR

        Bir yangın haberi de Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Delice Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan geldi.

        Yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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        #izmir aliağa
        #orman yangını
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