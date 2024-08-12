İzmir, Balıkesir, Kütahya, Manisa ve Konya'da orman yangını İzmir'in Aliağa, Balıkesir'in Dursunbey, Manisa'nın Alaşehir, Kütahya'nın kent merkezi ile Konya'nın Ilgın ilçesindeki ormanlık alanlarda yangın çıktı. İzmir'in Aliağa ilçesinde limana yakın alanda çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, diğer illerdeki yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Anadolu Ajansı Giriş: 12.08.2024 - 16:31 Güncelleme: 12.08.2024 - 17:34 facebook

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