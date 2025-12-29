İZMİR'DE SU KESİNTİLERİNE YILBAŞI MOLASI

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından kuraklık nedeniyle uygulanan planlı su kesintilerine, yılbaşı gecesi ara verileceği duyuruldu. Konak, Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes olmak üzere toplam 13 ilçede her gün 23.00-05.00 saatleri arasında yapılan kesintinin, 31 Aralık gecesi uygulanmayacağı bildirildi. İzmir'de 6 Ağustos'ta uygulanmaya başlanan planlı su kesintileri, ilk olarak 3 günde 1 olacak şekilde planlanmıştı. 9 Eylül'den itibaren 2 günde 1 yapılmaya başlanan kesintiler, 10 Aralık'tan sonra her gün uygulanmaya başlanmıştı.