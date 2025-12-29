Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem İzmir barajlarında su kalmadı! 29 Aralık 2025 Pazartesi İzmir baraj doluluk oranı ile genel su seviyesi yüzde kaç?

        İzmir barajlarında su kalmadı! 29 Aralık 2025 Pazartesi İzmir baraj doluluk oranı

        İzmir'de bir süredir devam eden su kesintilerine rağmen barajlardan kötü haberler gelmeye devam ediyor. Bugün itibarıyla İzmir barajlarında genel su seviyesi yüzde 7,69'a geriledi. Öte yandan, İZSU kuraklık nedeniyle uygulanan planlı su kesintilerine, yılbaşı gecesi ara verileceği duyuruldu. İşte, 29 Aralık 2025 Pazartesi İzmir barajlarında son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2025 - 15:41 Güncelleme: 29.12.2025 - 15:41
        1

        İzmir’de son dönemde yaşanan su kesintileri sürerken, barajlardaki doluluk oranlarına ilişkin olumsuz tablo devam ediyor. Bugün itibarıyla İzmir barajlarında genel su seviyesi yüzde 7,69’a kadar düştü, Barçova ve Göldes barajları tamamen kurudu. İşte, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü İzmir barajlarında son durum…

        2

        İZMİR BARAJLARINDA SU TÜKENDİ

        İzmir barajlarındaki kuraklık tüm şiddetiyle devam ediyor. 29 Aralık 2025 Pazartesi itibarıyla İzmir genel baraj doluluk oranı yüzde 7,69 olarak kaydedildi.

        3

        29 ARALIK 2025 İZMİR BARAJLARINDA DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

        Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı 2.38

        Balçova Barajı 0

        Gördes Barajı 0

        Güzelhisar Barajı 46.76

        Tahtalı Barajı 0.26

        Ürkmez Barajı 6.68

        4

        İZMİR'DE SU KESİNTİLERİNE YILBAŞI MOLASI

        İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından kuraklık nedeniyle uygulanan planlı su kesintilerine, yılbaşı gecesi ara verileceği duyuruldu. Konak, Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes olmak üzere toplam 13 ilçede her gün 23.00-05.00 saatleri arasında yapılan kesintinin, 31 Aralık gecesi uygulanmayacağı bildirildi. İzmir'de 6 Ağustos'ta uygulanmaya başlanan planlı su kesintileri, ilk olarak 3 günde 1 olacak şekilde planlanmıştı. 9 Eylül'den itibaren 2 günde 1 yapılmaya başlanan kesintiler, 10 Aralık'tan sonra her gün uygulanmaya başlanmıştı.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
