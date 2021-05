İzmir Cuma namazı saati araştırılıyor. Cuma namazı her hafta her ilde farklı saatlerde kılınıyor bu yüzden mübarek cuma günü en çok merak edilen şeylerin başında cuma namazı saati geliyor. İzmir'de cuma namazına gidecek olan vatandaşlar İzmir cuma namazı saatini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitlerini her gün günlük ve haftalık olarak paylaşıyor. 28 Mayıs Diyanet İzmir Cuma namaz saati ve İzmir haftalık namaz vakitleri

28 MAYIS 2021 İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

28 Mayıs 2021 İzmir Cuma namazı saati: 13:14

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 28 Mayıs 2021 Cuma 03:59 05:44 13:14 17:07 20:33 22:11 29 Mayıs 2021 Cumartesi 03:58 05:44 13:14 17:07 20:34 22:12 30 Mayıs 2021 Pazar 03:58 05:43 13:14 17:07 20:35 22:13 31 Mayıs 2021 Pazartesi 03:57 05:43 13:14 17:08 20:35 22:14 01 Haziran 2021 Salı 03:56 05:42 13:14 17:08 20:36 22:15 02 Haziran 2021 Çarşamba 03:55 05:42 13:14 17:08 20:37 22:16 03 Haziran 2021 Perşembe 03:55 05:42 13:15 17:08 20:38 22:17

CUMA NAMAZINDA CAMİLERDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Cami ve mescitlerimizde cemaatle namaz kılınabilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen kurallar şöyle:

- Cemaatle birlikte öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacaktır. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır.

- Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde, Cuma namazları ise cami dışında kılınabilecektir.

- Cemaatle ibadete açılan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin her gün temizlenmesine ve el temasının yoğun olduğu yerlerin dezenfektan maddelerle silinmesine özen gösterilecektir.

- Havalandırma kapı ve pencerelerle sağlanacak, klima ve havalandırma sistemleri çalıştırılmayacak