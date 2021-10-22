İzmir Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı haftalık ezan ve namaz saatleri tablosunda yer aldı. Cuma namazı sırasında da cemaat, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği kurallara uymak zorunda. İzmir'de kılınacak Cuma namazı ile ilgili detaylar haberimizde.

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ 22 EKİM 2021 CUMA

22 Ekim İzmir Cuma namazı saati: 13:01

İL İL CUMA NAMAZ SAATLERİ

CUMA NAMAZININ ŞARTLARI NELERDİR?

Hanefi’de Cuma namazının farz olabilmesi için iki şart vardır:

1- Vücub şartları,

2- Sıhhat şartları.

Sıhhat şartlarından biri yoksa, namaz sahih olmaz. Vücub şartları yoksa, sahih olur. Vücûb şartları üzerinde mezhepler arasında önemli bir görüş ayrılığı yoktur. Cumanın sıhhat şartlarında mezhepler arasında önemli görüş ayrılıkları vardır.

Sıhhat şartları yedidir:

1- Namazı şehirde kılmak. Bugün muhtarı veya jandarması bulunan köyler şehir hükmündedir.

2- İzinli olarak kılmak. [Gayrimüslim ülkelerde, cemaatin seçeceği imam, Cuma namazını kıldırır. Cumanın kabul olması şüpheli olan yerlerde, Cuma namazının son sünneti ile vaktin sünneti arasında dört rekat zuhr-i ahir [son öğle] namazı kılmalıdır.]

3- Öğle namazının vaktinde kılmak.

4- Vakit içinde hutbe okumak.

5- Hutbeyi namazdan önce okumak.

6- Cuma namazını cemaat ile kılmaktır. İmamdan başka, Hanefi’de 3, Maliki’de 12, Şafii ve Hanbeli’de 40 erkek gerekir.

7- Cami herkese açık olmak. Kapıyı kilitleyip içerde kılmak caiz olmaz.

Vücub şartları:

Cuma namazının Vücub şartları 9’dur:

1- Mukim olmak, seferi olmamak.

2- Sağlam olmak, hasta olmamak.

3- Hür olmak.

4- Mahpus olmamak. Düşmanın yakalama korkusu olmamak.

5- Âkıl ve bâliğ olmak.

6- Kör olmamak.

7- Yürüyebilmek. Arabası olsa bile felçliye, ayaksıza farz değildir.

8- Erkek olmak. Cuma namazı kadınlara farz değildir.

9- Çok yağmur, kar, fırtına, çamur, çok soğuk olmamak.