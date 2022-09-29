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İzmir'de tarih eser operasyonunda 2 bin yıllık mozaik ele geçirildi

İzmir Ödemiş'te polis ekiplerince düzenlenen tarih eser kaçakçılığı operasyonunda 2 bin yıllık mozaik, sütun başlığı ve mermer mimari parça ele geçirildi. Eserlerin Roma dönemine olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de 2 bin yıllık mozaik ele geçirildi
İzmir'de 2 bin yıllık mozaik ele geçirildi
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AA

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Roma dönemine olduğu değerlendirilen 2 bin yıllık mozaik, sütun başlığı ve mermer mimari parça ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede bir kişinin tarihi eser satışı yapacağı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Ekiplerce belirlenen ev ve çevresinde yapılan aramalarda tarlaya gizlenmiş Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, üzerinde siyah, beyaz ve kırmızı motifler bulunan 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mozaik, sütun başlığı ve mermer mimari parça ele geçirildi. AA'nın haberine göre; şüpheli A.B, gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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