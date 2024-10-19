İzmir'de 2 motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücülerden Serdar Demirel (17) yaşamını yitirdi, Ali Altuntaş ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'da yer alan habere göre; kaza, dün akşam saatlerinde Ertuğrul Mahallesi'nde meydana geldi. Serdar Demirel yönetimindeki motosiklet, Ali Altuntaş yönetimindeki motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı.

SÜRÜCÜLERDEN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ AĞIR YARALANDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde Serdar Demirel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan Ali Altuntaş ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.