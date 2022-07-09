28 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

İzmir'de 28 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

İzmir Bornova'da 28 yaşındaki Tugay Bekdemir, evinde ölü bulundu. Yapılan incelemede Bekdemir'in vücudunda delici ve kesici alet yarası tespit edilirken polis ekipleri şüpheli ölüm nedeniyle soruşturma başlattı

İzmir'de 28 yaşındaki gencin şüpheli ölümü
28 yaşındaki gencin şüpheli ölümü
0:00 / 0:00
AA

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu. Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanda kötü koku gelmesi üzerine, vatandaşlar durumu polise bildirdi.

AA'nın haberine göre; polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Tugay Bekdemir'i (28) hareketsiz buldu.

VÜCUDUNDA KESİCİ ALET YARASI BULUNDU

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde bacağında delici ve kesici alet yarası bulunan Bekdemir'in, hayatını kaybettiği belirlendi.

Bekdemir'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bekdemir'in öldürüldüğünü değerlendiren polis, geniş çaplı araştırma başlattı.

* Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bayramda kargolar çalışıyor mu? 2022 Kurban Bayramı'nda kargo firmaları açık mı, hizmet veriyor mu ve saat kaça kadar dağıtım yapıyor?
GÜNDEM Bayramda kargoların durumu!
Bakan Akar ve TSK komuta kademesinden Süleyman Şah ziyareti
GÜNDEM Bakan Akar ve TSK komuta kademesinden Süleyman Şah ...
Aydın'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
GÜNDEM Aydın'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
ÖSYM duyurdu! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Üniversite sınavı YKS TYT sonuçları erken açıklanır mı?
GÜNDEM YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...
Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı? Bayramda EFT ve Havale yapılır mı, hesaba ne zaman hesaba geçer? 2022 Kurban Bayramı 9 Temmuz banka çalışma saatleri
GÜNDEM Bayramda bankalar açık mı?
PTT bayramda açık mı, kapalı mı? 9 Temmuz 2022 Kurban Bayramı'nda PTT postaneler hizmet veriyor mu?
GÜNDEM PTT bayramda açık mı?
Bayramda hastaneler açık mı, kapalı mı? 2022 Kurban Bayramı'nda sağlık ocağı ve hastaneler çalışıyor mu? Bayramın 1. günü eczaneler hizmet veriyor mu?
GÜNDEM Bayramda hastaneler açık mı?
Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve farz mıdır? Diyanet ile adım adım Kurban Bayramı namazı kılınışı ve tarifi!
GÜNDEM Diyanet ile bayram namazı kılınışı
Diyarbakır'da taşlı, bıçaklı, silahlı kavga: 7 yaralı
GÜNDEM Taşlı, bıçaklı, silahlı kavga: 7 yaralı
Bingöl bayram namazı saati 2022: Diyanet ile Bingöl bayram namazı ne zaman ve saat kaçta kılınacak?
GÜNDEM Bingöl bayram namazı saati

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.