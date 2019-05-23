İZMİR'DE DEV FABRİKA KURMUŞLAR

Polisin ulaştığı bilgilere göre sahte içki çetesi, İzmir’de 4 bin metrekare üzerinde bir içki fabrikası kurduğu öğrenildi. Sahte içki üreten fabrikada , hazırlanacak içki şişeleri araçlarla Antalya bölgesine gönderilme hazırlığı yapılıyordu. 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucu deliler toplandı.





DÜĞMEYE BASILDI OPERASYON BAŞLADI

Antalya polisi tarafından bu bilgi İzmir polisine verildi. Antalya ve İzmir’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sahte içki fabrikasına yapılan baskında, binlerce litre sahte alkol, çok sayıda şişe etiketi, 200 bin adet boş içki şişesi ve içki yapımında kullanılan yüz binden fazla şişe kapağı ele geçirildi. Ayrıca bandrol ve binlerce litre kapasiteli plastik alkol tanklarına el konuldu. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.



