Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 ay önce bir bilgiye ulaştı.
Bilgiye göre, yaz sezonun açılmasıyla bir çetenin sahte içki satmak için harekete geçtiği belirtiliyordu.
Bunun üzerine çalışma başlatıldı. Bilgiler başsavcılığa verildi. Başsavcılığının talimatı üzerine derinleşen soruşturmada polis çeteye ulaştı.
İZMİR'DE DEV FABRİKA KURMUŞLAR
Polisin ulaştığı bilgilere göre sahte içki çetesi, İzmir’de 4 bin metrekare üzerinde bir içki fabrikası kurduğu öğrenildi. Sahte içki üreten fabrikada , hazırlanacak içki şişeleri araçlarla Antalya bölgesine gönderilme hazırlığı yapılıyordu. 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucu deliler toplandı.
DÜĞMEYE BASILDI OPERASYON BAŞLADI
Antalya polisi tarafından bu bilgi İzmir polisine verildi. Antalya ve İzmir’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sahte içki fabrikasına yapılan baskında, binlerce litre sahte alkol, çok sayıda şişe etiketi, 200 bin adet boş içki şişesi ve içki yapımında kullanılan yüz binden fazla şişe kapağı ele geçirildi. Ayrıca bandrol ve binlerce litre kapasiteli plastik alkol tanklarına el konuldu. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.
YORUMLAR