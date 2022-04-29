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İzmir'de 60 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'nim Seferihisar, Seferihisar ve Dikili ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 60 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı

İzmir'de 60 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir'de 60 kaçak göçmen kurtarıldı
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DHA

İzmir'de 60 kaçak göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10), 28 Nisan saat 05.55 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, 36 düzensiz göçmeni kurtardı. Öte yandan, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 27 Nisan saat 09.45 sıralarında Seferihisar açıklarında mahsur kalan 19 göçmen, 27 Nisan saat 23.15 sıralarında ise Dikili ilçesi açıklarında 5 düzensiz göçmen kıyıya çıkartıldı. Toplamda 60 düzensiz göçmenin Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilmesi sonucu mahsur kaldığı öğrenildi. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi..

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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