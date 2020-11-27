İzmir Bostanlı kart başvuru merkezinin önünde 65 yaş üstü ve engellilerin oluşturduğu kuyruk koranvirüs bulaşma riskini ortaya koydu...

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre 30 Kasım'a kadar indirimli kart alabilmek için saat 10.00 ile 13.00 arası dışarı çıkması serbest olan 65 yaş üstü ve engeli bulunan vatandaşlarımızın oluşturduğu kuyruk vahim bir görüntü sergiledi...

SIRA GELMEZSE OTOBÜSE KOŞUYORLAR!

Oluşan uzun kuyruklardan dolayı bazı vatandaşların kartını almaktan vazgeçip, ceza yememek ve otobüse yetişmek için geri dönmesi dikkat çekti.

KUYRUĞUN BAŞI VAR SONU YOK!

Kuyrukta sosyal mesafe kuralları da ortadan kalkınca yaşlılar için kart almak daha da riskli hale geldi. 65 yaş üstü ve engelliler bir an önce bu soruna bir çözüm bulunmasını bekliyor.