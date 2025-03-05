İzmir'de ayrıştırılmış atıklar evlerden toplanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi atıkların evlerde ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi çalışmalarını başlatıyor. Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanı'na giden ambalaj atıklarını en aza indirerek bu atıkların tekrar ekonomiye kazandırılmasını hedefleyen proje, 6 ilçede belirlenen 8 pilot mahallede başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile belediye iştiraklerinden İZDOĞA A.Ş. iş birliğiyle yürütülecek projenin iki yıl içinde tüm İzmir'e yayılması planlanıyor. Proje ilk olarak; Karabağlar, Narlıdere, Menderes, Bornova, Bayraklı ve Konak'ta seçilen pilot mahallelerde başlayacak.

Proje kapsamında belirlenen 60 kişilik ekip, ambalaj atıklarını evlerden toplayacak. İlçe belediyelerinin de katkısıyla hayata geçirilecek çalışmalar kapsamında Karabağlar Üçkuyular ve Fahrettin Altay, Bayraklı Körfez Mahallesi, Konak Kültür Mahallesi, Menderes Hürriyet Mahallesi, Bornova Evka 3, Narlıdere Sahil Evleri ve Yeni Kale Mahallesi'nde belirlenen adreslere, üzerinde barkod bulunan mavi renkli çöp poşetleri dağıtılacak.

Proje başlangıcında, belirlenen pilot mahallelerdeki her hane belediye personeli tarafından bilgilendirilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin temin ettiği ambalaj atığı poşetleri hanelere dağıtılacak. Görevli personelin haftalık olarak hanelerden toplayacağı atık poşetlerinin üzerinde bir QR kod yer alacak.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzmir İnovasyon ve Teknoloji A.Ş. tarafından geliştirilen uygulama sayesinde oluşturulacak veri tabanında hanelerin bilgileri kayıt altına alınacak. Böylece toplama yapılan haneler ve atık poşetleri eşleştirilecek.

Toplanan poşetlerde yer alan ambalaj atıkları İzDönüşüm Fabrikası’nda türüne göre ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılacak. Atık poşetlerine yalnızca ambalaj atıklarının atılması gerekiyor. Belediye tarafından dağıtılan poşetlere organik atık atanlar cezai yaptırıma tabi tutulacak. Kısa süre içinde hayata geçecek bu projeyle atıkların ekonomiye kazandırılması sağlanacak ve İzmir, sıfır atık hedefine ulaşmada önemli bir adım daha atacak.

Kentte günlük 5 bin 500 ton çöp toplandığını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, dünyayı, plastik atıkların yok edebileceğine dikkat çekerek çalışmanın doğa, çevre ve insan sağlığına yönelik önemine vurgu yaptı. Tugay, "Doğada yok olmayan atıkların geri dönüştürülmemesi veya izole edilmemesi nedeniyle, denizlerimiz, topraklarımız kirleniyor. Bu da insanların vücuduna taşınıyor. Dünya, bugün iklim krizi tehdidi altında. İklim krizi bizleri yok edebilir. Çünkü etkilerini yakından görüyoruz. Yağmur yağmıyor, barajlarda su sorunu var. Her sene bu durum daha da kötüye gidiyor. Su bulmakta zorlanabiliriz. Yine orman yangınları aşırı sıcaklardan kaynaklanıyor. İklim krizi nedeniyle şehirlerde hayat kalmayabilir. Dünyaya bıraktığımız atıklar, bizi yok edecek" dedi.

Çalışmadan kar etmeyi, para kazanmayı düşünmediklerini anlatan Başkan Cemil Tugay, şöyle konuştu: "Belediye şirket değil, kar için çalışmaz. Hizmet eder. Şehrini, doğasını, insanını korur. İki yıl sonra bütün İzmir'de, her evden ayrıştırarak çöp toplayacağız. Bunu Roma'da, Londra'da yapıyorlar. İzmir'de de yapılacak. İzmir onlar kadar iyiliği ve güzelliği hak eden bir şehir. İlk önce plastik, ambalaj atıkları, metaller toplanacak. Bir süre sonra organik atıkları da ayrı toplamaya başlayacağız. Komposta dönüştüreceğiz. Gelecek nesillere temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya bırakmak, şehrimizin havasını, suyunu, denizini korumak için çalışıyoruz. Atıklarımızı çevreyi kirletmeyecek şekilde toplayıp geri dönüşümünü sağlamak için çıktığımız bu yolda çevreye, doğaya duyarlı tüm İzmirlilerin bize destek vereceğine inanıyorum. İzmir, yurttaşlarımızın bu yolda göstereceği duyarlılıkla Türkiye'ye örnek olacaktır." Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde zaman zaman sokaklardan çöp topladığını da anımsatan Tugay, "Bana 'Koskoca belediye başkanı çöp toplar mı?' diyenler oldu. Belediyenin bir numaralı görevi çöp toplamak. Bunu asla kötü bir iş olarak görmüyorum. Bu şehir hepimizin evi. O sokaklardan biz geçiyoruz. Çöp toplamak namuslu, ahlaklı insanın işidir. Göreve geldiğimden beri İzmir’i daha temiz yapan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yurttaşlardan bundan dolayı teşekkür alıyorum" ifadelerini kullandı. Projenin ayrıntılarını anlatan İzdoğa İşletme ve İştiraklerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlkay Kalafat da şunları söyledi: "Her hanemizde çıkan en yoğun ambalaj atığı pet şişelerdir. Vatandaşlardan ricamız pet şişeleri tükettikten sonra hacmini minimuma indirip torbalara atmaları. Naylon, plastikler, meşrubat içilen alüminyumlar, kartonlar, kâğıtların torbalarda yer almasını bekliyoruz. Vatandaşlardan ricamız organik atıkları kesinlikle atmamaları. Geri dönüşmeyen ambalaj atıkları, yemek artıkları, çürümüş meyveler, çürümüş mamuller, bebek bezleri ve benzeri malzemeleri atmasınlar. Bunlar atıldığında ambalaj atıklarını da geri dönüştüremiyoruz. Hangi haneden geri dönüştürülemeyen atığın çıktığı sistemimizde kayıt altına alınacak ve ilerleyen süreçlerde ceza uygulamaya başlayacağız. Vatandaşlarımız lütfen bizlere yardımcı olsunlar"