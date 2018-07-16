Edinilen bilgiye göre kaza, Buca ilçesi Kuruçeşme Mahallesinde meydana geldi. Seyir halindeki bir servis aracı, önce siyah bir otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkiyle metrelerce ilerledi ve daha sonrada park halindeki bir başka otomobile çarptı. 35 DYA 32 plakalı otomobilin yarısı, çarpmanın etkisiyle bir evin odasına girdi.

ARAÇ EVE GİRDİ, VATANDAŞLAR GÖZLERİNE İNANAMADI

İHA'nın haberine göre, büyük gürültüyle meydana gelen kazada ev sahipleri de ne olduğunu anlamadı. Çarpmanın etkisiyle evin duvarı da yıkıldı. Evin içerisindeki otomobili görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Araç ise adeta hurdaya döndü. 35 DYA 32 plakalı otomobilde ise kimsenin olmaması deyim yerindeyse facianın önüne geçti. Kaza sonrasında bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlar, daha sonrada çekici vasıtasıyla bölgeden kaldırılırken, hem evde, hem de araçlarda maddi hasar meydana geldi.