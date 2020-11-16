İzmir'de bulundu... Balık avında kullanılıyormuş

Bornova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre kısa bir süre önce 8 bin 200 yıllık mermer ana tanrıça heykelciği bulunan höyükteki kazılarda yeni buluntulara ulaşıldı.

AA'nın haberine göre bölgedeki kazılarda 40 adet taştan yapılma balık ağı ağırlığı bulunurken, bu ağırlıkların, üzerine atılan çentiklerle ağlara bağlandığı tespit edildi.

Yeşilova Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, yaptığı değerlendirmede, buluntuların, dönemin beslenme ve ekonomik faaliyetlerine dair önemli bilgiler verdiği belirterek, şunları kaydetti:

"Elde ettiğimiz bulgularla ilk İzmirlilerin, çevrelerindeki derelerde ya da dereler yardımıyla denize ulaşılan sığ kıyılarda ağ atarak balıkçılık yaptığını söyleyebiliriz. Bugüne kadar Yeşilova Höyüğü'nde ele geçen vatoz, çipura gibi büyük balık kemikleri de bunun bir kanıtıdır."

Balıkçıların, 8 bin yıl önce, ağlarının ucuna ağırlık bağlayarak daha fazla balık tutmak için teknik geliştirdiklerinin anlaşıldığını ifade eden Derin, o dönemde Bornova'da yaşayan insanların, tarım ve hayvancılık yapmalarının yanı sıra balıkçı bir toplum oldukları yönündeki tezlerin güçlendiğini aktardı.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da Yeşilova Höyüğü'nde devam eden çalışmalarla elde edilen sonuçların, kent kültürünün gelişmesi açısından oldukça önemli olduğunu, belediye olarak kazı çalışmalarına destek vermeye devam edeceklerini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ege Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi desteğiyle 2005'ten bu yana devam eden kazılarda, mermer ana tanrıça heykelciği, heykel başları, ayı heykelciği, serçe formunda biberon ile üzerinde güneş sembolü bulunan yönetici mührünün de aralarında bulunduğu çok sayıda buluntu tespit edildi.