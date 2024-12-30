İzmir'de damat dehşeti!
Olay, İzmir'de meydana geldi. İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini pusu kuran adam pompalı tüfekle dehşet saçtı. Eşi ile kayınpederini yaralayıp iki çocuğunu kaçırdı. Ölümden dönen anne 1 yaşındaki bebeğine kavuşurken 2 buçuk yaşındaki büyük çocuğunun ise babaannesinde olduğu ortaya çıktı. Polis saldırganın peşine düştü.
Giriş: 30.12.2024 - 19:31 Güncelleme: 30.12.2024 - 19:31
Olay, İzmir'de meydana geldi.
İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini pusu kuran adam pompalı tüfekle dehşet saçtı.
Eşi ile kayınpederini yaralayıp iki çocuğunu kaçırdı.
Ölümden dönen anne 1 yaşındaki bebeğine kavuşurken 2 buçuk yaşındaki büyük çocuğunun ise babaannesinde olduğu ortaya çıktı.
Polis saldırganın peşine düştü.
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