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        Haberler Gündem İzmir'de devre mülk dolandırıcılığı soruşturmasında 17 tutuklama - Güncel haberler

        İzmir'de devre mülk dolandırıcılığı: 17 tutuklama

        İzmir'de devre mülk dolandırıcılığı yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 17'si tutuklandı, 8 kişi ise serbest bırakıldı. Suç örgütü üyelerinin devre mülk dolandırıcılığı ile yaklaşık 100 milyon TL haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 19:50 Güncelleme: 08.04.2025 - 19:50
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        Devre mülk dolandırıcılığı: 17 tutuklama
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        İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devre mülk dolandırıcılığı yapan bir suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, örgüt üyelerinin çeşitli yöntemlerle yaklaşık 100 milyon TL haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı. Suç örgüt yöneticilerinin, üyeleri arasında iş bölümü yaparak, sahte kimlik ve paravan şirketler aracılığıyla iletişim kurdukları devre mülk sahiplerini dolandırdıkları belirlendi.

        Örgüt üyelerinin, kişisel bilgilerini ele geçirdikleri devre mülk sahiplerine, yabancı uyruklu kişiler adına çıkartılan hatlar üzerinden ulaşıp, kendilerini yurtiçi ve yurtdışındaki yetkili firmaların temsilcisi olarak tanıttıkları ortaya çıktı. 'Kod' isim kullanan örgüt üyelerinin iletişime geçtiği devre mülk sahiplerini, vatandaşlık kazandırma vaadiyle mülklerini yüksek fiyatlardan satacaklarını söyleyerek ikna ettikleri belirlendi.

        Örgüt üyelerinin, mağdurları lüks otellerde, toplantı salonlarında ve ofislerde ağırlayıp, yüksek kazanç vaadiyle güvenlerini kazandıkları da belirlendi. Örgüt üyelerinin mobil bankacılık şifrelerini ele geçirdikleri devre mülk sahipleri adına bilgileri dışında kredi çekerek bu paraları kurmuş oldukları paravan hesaplara aktardıkları da tespit edildi.

        Yeterli delil ve bilginin toplanmasının ardından önceki gün düzenlenen operasyonla 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda mağdurlara ait kişisel veriler, çok sayıda dijital materyal, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin dolar nakit para ve bir miktar altın ele geçirildi. Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı, 8 kişi ise serbest bırakıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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