İzmir'de minibüs devrildi: 1 ölü, 10 yaralı
İzmir'in Aliağa ilçesinde, minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı
Kuzey Ege Otoyolu'nda ilerleyen H.Ş. (56) idaresindeki minibüs, Menemen istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Kazanın şiddetiyle minibüs yolda sürüklendi.
Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, minibüsteki Ömer Özer'in (41) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada yaralanan sürücü ile E.Ö, M.Ö, U.Ö, A.Ö, S.Ö, Y.Ö, Ş.Ö, A.A. ve T.A, vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan minibüstekilerin Tekirdağ'dan, İzmir'e taziye ziyareti için geldikleri öğrenildi.
Kaza nedeniyle iki şeridi trafiğe kapatılan yolda temizlik çalışmaları devam ediyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.