Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Kasım PKK terör örgütünün kuruluşu yıldönümü sebebi İzmir’de eylem yapma hazırlığında olduğu tespit edilen 5 şüpheli ile ilgili çalışma başlattı. İzmir Cumhuriyet başsavcılığından alınan talimat doğrusunda, dün akşam tespit edilen 5 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda, 5 kişi yakalandı. Gözaltına kişilerin yapılan kontrolünde daha önceden birçok kez PKK terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri, şahıslardan birinin ise kırsal alanda faaliyet gösterdiği ve İzmir’e geldiği tespit edildi.

İKİ GÜNDE 28 KİŞİ YAKALANDI

İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gün de düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK üyesi olduğu ileri sürülen 23 kişiyi gözaltına almıştı. Son iki günde İzmir’de PKK’ya yönelik yapılan operasyonlarda toplam 28 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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