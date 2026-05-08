        İzmir'de göçmen botu yarı batık halde bulundu: 1 çocuk öldü

        İzmir'de göçmen botu yarı batık halde bulundu: 1 çocuk öldü

        İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, yarı batık vaziyette tespit edilen bottaki 43 düzensiz göçmen kurtarıldı, 9 yaşındaki erkek çocuğun ise cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı

        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 02:02 Güncelleme:
        Göçmen botu yarı batık halde bulundu: 1 çocuk öldü

        Olay, 6 Mayıs'ta saat 22.50 sıralarında meydana geldi. Sahil Güvenlik ekiplerine, 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından Foça ilçesi açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik botun batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunulduğu bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik gemisi, 4 sahil güvenlik botu ve helikopter sevk edildi.

        9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        DHA'nın haberine göre; bölgeye ulaşan sahil güvenlik unsurları tarafından yarı batık halde olan lastik botta 39 düzensiz göçmen ile deniz yüzeyinde yaşam mücadelesi veren 4 düzensiz göçmen kurtarıldı, 9 yaşındaki erkek çocuğun ise cansız bedenine ulaşıldı.

        1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Sağ kurtarılan düzensiz göçmenler, sorguları ve sağlık muayeneleri yapıldıktan İzmir İl Göç İdaresi Başkanlığı'na sevk edildi. Organizatör olduğu şüphesiyle yakalanan E.D. (39) ise işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

        Bender Abbas'ta patlama sesleri
        Fahiş aidata TBMM freni!
        Arda Turan'lı Shakhtar, yarı finalde elendi!
        Gürlek'ten Yalım ve Böcek açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülmecid Tebbun'la görüştü
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        ABD'den Vatikan'a ziyaret
        "Şoklar büyük ancak yönetilebilir"
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü! İfadesi ortaya çıktı!
        "Şampiyonluk rekorunu kırmak istiyoruz"
        Fenerbahçe'de yönetim seçim tarihiyle ilgili toplanacak!
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme... Son mesajı ortaya çıktı!
        Kabus dolu görüntü! 93 yaşındaki yaşlı adama darp ve gasp!
        "Enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz"
        Dehşet gelişme! Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu!
        Katar'dan Beyaz Saray'a 400 milyon dolarlık "hediye"
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
