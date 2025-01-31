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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de kaçak ve bozuk et ele geçirildi | Son dakika haberleri

        İzmir'de kaçak ve bozuk 2.8 ton kırmızı et ve 1 ton balık ele geçirildi

        İzmir'in Konak ilçesinde kaçak ve bozuk 2,8 ton kırmızı et ve 1 ton balık ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 18:57 Güncelleme: 31.01.2025 - 18:57
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        İzmir'de kaçak ve bozuk et ele geçirildi
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        İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesindeki bir depoda tüketilmeye uygun olmayan ürünlerin bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Depodaki denetimde bulunan, kaçak ve bozulmuş 2.8 ton kırmızı et ile 1 ton balığa el konuldu. Depo mühürlendi, işletmeye 336 bin 902 lira ceza uygulandı.

        İşletmeye dil balığının av yasağı zamanında işletmede bulundurulduğu gerekçesiyle de 37 bin 770 lira ceza kesildi.

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