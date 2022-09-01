Kız arkadaşı göğsünden bıçaklayarak öldürdü! 0:00 / 0:00

AA

İzmir'in Bergama ilçesinde tartıştığı kız arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Maltepe Mahallesi Sevgi Yolu Farabi Sokak'taki bir evde İbrahim Çokgezer (30) ile kız arkadaşı olduğu belirtilen H.Ç. (25) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.Ç, Çokgezer'i göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; ekiplerin yaptığı kontrolde Çokgezer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çokgezer'in cenazesi Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Suç aletiyle birlikte yakalanan H.Ç, gözaltına alındı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.