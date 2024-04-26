İzmir'de Kordon Sahili'ndeki çimlerde cansız beden bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde, Kordon Sahili'ndeki çimlerde bir kişinin cansız bedeni bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan erkek kişinin evsiz olduğu öğrenildi.

Olay, saat 01.30 sıralarında Konak ilçesi, Alsancak semtinde bulunan Kordon Sahili'nde meydana geldi. Sahilde gezen vatandaşlar, yerde yaşlı bir kişinin hareketsiz halde yattığını gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; bölgeye gelen ekipler tarafından yapılan incelemede hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan ve evsiz olduğu öğrenilen kişinin cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.