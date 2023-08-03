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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de lunaparkta savrulan salıncak ağaca çarptı: 6 yaralı

        İzmir'de lunaparkta savrulan salıncak ağaca çarptı: 6 yaralı

        İzmir Buca'da bulunan bir lunaparkta faciadan dönüldü! İniş sırasında kapanmayan salıncağın savrularak ağaca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 04:07
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        Lunaparkta savrulan salıncak ağaca çarptı: 6 yaralı
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        İzmir'in Buca ilçesindeki lunaparkta savrulan salıncağın ağaca çarpması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, 29 Ekim Mahallesi 2205 Sokak'ta bulunan bir lunaparkta eğlenen vatandaşlar salıncağa bindi. Bir süre sonra inişi esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle kapanmayan salıncak, önce savruldu, daha sonra ağaca çarptı.

        YARALANAN 6 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

        Salıncaktaki 6 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        AA'nın haberine göre; yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        #Son dakika haberler
        #İzmir
        #Buca
        #haberler
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