İzmir'in Menderes ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, yaralanan 5'i ağır 21 kişi hastaneye kaldırıldı.
REFÜJE ÇARPIP KARŞI ŞERİDE GEÇTİ
Gaziemir ilçesinden Torbalı yönüne ilerleyen otomobil, Kısık Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak önce refüje sonra karşı şeritteki minibüse çarptı.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
AA'nın haberine göre; kazada otomobildeki 3 kişi ile minibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 21 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.
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