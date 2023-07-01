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İzmir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

İzmir'in Menderes ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek minibüs ile çarpıştı. Feci kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır 21 kişi yaralandı

İzmir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
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AA

İzmir'in Menderes ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, yaralanan 5'i ağır 21 kişi hastaneye kaldırıldı.

REFÜJE ÇARPIP KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Gaziemir ilçesinden Torbalı yönüne ilerleyen otomobil, Kısık Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak önce refüje sonra karşı şeritteki minibüse çarptı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

AA'nın haberine göre; kazada otomobildeki 3 kişi ile minibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 21 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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