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        Haberler Gündem İzmir'de nikahta dua okunmasına izin verilmemesine ilişkin soruşturma başlatıldı

        İzmir'de nikahta dua okunmasına izin verilmemesine ilişkin soruşturma başlatıldı

        İzmir'de nikah öncesinde dua okunmasına izin verilmemesine ilişkin, nikah memuru hakkında "Halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 19:56 Güncelleme: 06.05.2024 - 19:56
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        Nikahta dua okunmasına izin verilmemesine ilişkin soruşturma
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        Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, Karşıyaka Belediyesine ait nikah salonunda gerçekleşen ve sosyal medyaya düşen bir aileye kendi nikahlarında dua edilmesine müsaade edilmeyerek dua eden kişiden nikah memurunun mikrofonu aldığı ve mikrofonsuz duaya devam edildiğinde ise müzik açılarak duanın sesinin bastırıldığına yönelik görüntülerle ilgili inceleme yaptı.

        Nikah memuru hakkında "Halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma açıldı.

        Soruşturma kapsamında nikah memuru, ifadeye çağrıldı.

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