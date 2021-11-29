İzmir'de hızı saatte 110 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle Karşıyaka ilçesi sahilinde deniz taştı, çift yönlü bölünmüş yolun bir bölümü tamamen suyla kaplanınca, sürücüler zor anlar yaşadı. Vapur seferleri de geçici olarak durduruldu. Lodos etkisi sürerken okulların durumu merak ediliyor. İşte konuya ilişkin son durum...

YARIN İZMİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

İzmir'de etkili olan lodos nedeniyle yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Edinilen bilgilere göre İzmir Valiliği tarafından henüz bir karar alınmadı. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

İZMİR'DE LODOS ETKİSİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olan fırtına nedeniyle 33 ağacın devrildiğini duyurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, dün gece başlayan, sabah etkisini artıran ve saatteki hızı zaman zaman bazı ilçelerde 100 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına dolayısıyla tüm birimlerin teyakkuza geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kent genelinde 33 ağaç devrildi. Menderes, Tire, Karaburun ve Foça'da birer çatı uçtu. İtfaiye, Fen İşleri, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, devrilen ağaçlara, uçan çatılara müdahale etti. 60 kişiden oluşan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri Konak, Narlıdere, Buca, Karşıyaka ve Balçova'da yollarda, parklarda ve tramvay güzergahında devrilen ağaçları kaldırarak trafiğin ve yaya yolunun açılmasını sağladı. 30 ilçede 56 istasyon ve 350 personel ile görev yapan İzmir İtfaiyesi, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekledi. Kentin 12 noktasında devrilen ağaçlara, uçan çatı ve tabelalara müdahale eden İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kent genelinde olası çatı ve kiremit uçması, tabela düşmesine karşı güvenlik tedbiri aldı. Rüzgarın özellikle güney, güneybatı yönünden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi nedeniyle Karşıyaka Yelken Kulübü’nün olduğu bölgede deniz yükseldi. İtfaiye ekipleri, tramvay hattının sudan etkilenmemesi için hızlı bir şekilde tahliye işlemi yaptı."

Ayrıca açıklamada, hava koşullarından olumsuz etkilenen İzmirlilerin, Hemşeri İletişim Merkezinin (HİM) 444 40 35 numaralı hattından İzmir Büyükşehir Belediyesine ulaşabileceği ifade edildi.

YAĞIŞ DEVAM EDECEK

İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatılı (lodos) yönlerinden kuvvetli fırtına, yerel olarak tam fırtına (70-110 km/s) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı. Hava muhalefetinden olumsuz etkilenen İzmirliler, Hemşeri İletişim Merkezi’nin (HİM) 444 40 35 numaralı hattından İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ulaşabilir.