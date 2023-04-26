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İzmir'de otomobilde silahlı saldırı: 1 öldü

İzmir'de otomobiliyle seyir halindeyken ticari taksideki kimliği belirlenemeyen şüpheli veya şüphelilerce durdurulan 22 yaşındaki Volkan Süvari, silahla vurularak öldürüldü

İzmir'de otomobilde silahlı saldırı: 1 öldü
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AA

İzmir'in Bayraklı ilçesinde otomobilde silahlı saldırıya uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

OTOMOBİLİYLE İLERLERKEN DURDURULDU

Alınan bilgiye göre, Volkan Süvari (22) idaresindeki otomobil, Adalet Mahallesi Şehit Pilot Üsteğmen Türker Aydın Sokak'ta ticari taksideki kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce durduruldu.

Araç içerisinde bulunan Süvari'ye, ateş açan kişi ya da kişiler ticari taksiyle kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ

AA'nın haberine göre, Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Volkan Süvari, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Süvari'nin çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu öğrenildi. Polis kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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