OTOMOBİLİYLE İLERLERKEN DURDURULDU

Alınan bilgiye göre, Volkan Süvari (22) idaresindeki otomobil, Adalet Mahallesi Şehit Pilot Üsteğmen Türker Aydın Sokak'ta ticari taksideki kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce durduruldu.

Araç içerisinde bulunan Süvari'ye, ateş açan kişi ya da kişiler ticari taksiyle kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.