İzmir'de planlı su kesintileri uzatıldı! 2025 Ekim İzmir su kesintisi programı
İzmir'in merkez ilçelerinde, azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'ta başlayan planlı su kesintilerinin uzatıldığı açıklandı. Buna göre, İzmir'in 13 ilçesini kapsayacak kesinti saat 23.00'ten başlayarak, sabah 05.00'e kadar sürecek. İşte, 2025 Ekim İzmir su kesintisi programı
İzmir’de azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos’ta başlatılan planlı su kesintileri 31 Ekim’e kadar uzatıldı. 13 ilçede uygulanacak kesintiler iki günde bir yapılacak; birinci grupta tek günlerde, ikinci grupta ise çift günlerde su kesilecek. Her gün saat 23.00’te başlayacak kesintiler sabah 05.00’te sona erecek. İşte, 2025 Ekim İzmir su kesintisi programı
İZMİR'DE PLANLI SU KESİNTİLERİ DEVAM EDİYOR
İzmir'in merkez ilçelerinde, azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'ta başlayan planlı su kesintileri 31 Ekim'e kadar devam edecek.
2025 EKİM İZMİR SU KESİNTİSİ PROGRAMI İLE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Kesinti, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Menderes ile Karabağlar, Konak, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ilçeleri iki gruba ayrılarak 2 günde bir uygulanacak, saat 23.00'te başlayıp sabah 05.00'te sona erecek.
İlk gruptaki ilçelerde tek günlerde, ikinci gruptaki ilçelerde ise çift günlerde kesinti yapılacak.