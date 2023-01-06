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İzmir'de sokakta cansız bedeni bulunan 18 yaşındaki gencin öldürüldüğü anlaşıldı

İzmir'in Bornova ilçesinde sokakta cansız bedeni bulunan 18 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürüldüğü saptandı

İzmir'de sokakta cansız bedeni bulunan 18 yaşındaki gencin öldürüldüğü anlaşıldı
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AA

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi 1711 Sokak'ta bir kişiyi yerde hareketsiz gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde, 18 yaşındaki Suriye uyruklu Semir Çavuş'un göğsünden aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Çavuş'un cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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