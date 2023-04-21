DHA

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Ödemiş İlk Kurşun mevkisinde meydana geldi. Recep Çağlar yönetimindeki otomobil, Çatal yönüne seyir halinde olduğu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.



Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan ve sıkıştığı araçtan çıkarılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Hasret Çağlar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hasret Çağlar'ın aile ziyaretinden dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili inceleme başlattı.