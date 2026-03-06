Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İzmir'de TOKİ kurası çekildi | Son dakika haberleri

        İzmir'de TOKİ kurası çekildi

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İzmir'de inşa edilecek 21 bin 20 sosyal konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kentteki riskli yapı stokuna dikkat çekerek, "Kentsel dönüşüm bir tercih değil, hayat kurtaran bir zorunluluktur." dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 19:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir'de TOKİ kurası çekildi

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kentte inşa edilecek 21 bin 20 konutun kura çekimi gerçekleştirildi. Törende bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye genelinde nüfusun yüzde 27'sinin kirada oturduğunu ve bu kesimin ev sahibi olmasının sosyal adaleti sağlama bakımından büyük önem taşıdığını belirterek, başlatılan sosyal konut hamlesinin uzun soluklu bir politikanın ilk adımı olduğunu ifade etti.

        Türkiye'nin afet risklerinin önceden belirlenip azaltılmasının temel hedefleri olduğunu dile getiren Yılmaz, İzmir'deki yapı stokunun büyük bir risk barındırdığına işaret ederek, "Resmi veriler, İzmir'deki yapıların yaklaşık yüzde 60'ının 2001 deprem yönetmeliği öncesinde yapılmış olduğunu gösteriyor. Bu tablo, güvenli konut üretimi ve kentsel dönüşüm çalışmalarının bu şehirde ne kadar hayati olduğunu ispatlıyor." diye konuştu.

        REKLAM

        KURA SÜRECİNDE ÖZEL KOTALAR AYRILDI

        Hükumet olarak kentsel dönüşüme büyük önem verdiklerini kaydeden Yılmaz, kura sürecine ilişkin İzmir özelindeki bilgileri paylaştı. İzmir'de 221 bin 921 başvurudan 195 binin üzerindeki talebin geçerli sayıldığını aktaran Yılmaz, "Projelerimizde özellikle şehit aileleri ve gazilerimizden engelli vatandaşlarımıza, emeklilerimizden gençlerimize ve üç çocuklu ailelerimize kotalar tarif ettik. Bu özel kesimlerin kurada şansı çok daha yüksek olacak." ifadelerini kullandı.

        İZMİR'E 175 MİLYAR LİRAYI AŞAN YATIRIM

        Enflasyonu aşağı çekmenin birinci öncelikleri olduğunu ve gıda üretimini artırıp 500 bin sosyal konut hamlesiyle piyasadaki konut arzını yükselterek kiraları düşürmeyi hedeflediklerini aktaran Yılmaz, TOKİ'nin deprem bölgesindeki başarılı performansına dikkat çekti. İzmir'i hiçbir zaman ihmal etmediklerini savunan Yılmaz, "İzmir'e bugüne kadar 175 milyar lirayı aşan yatırım yaptık. Şehrimize 29 bin 333 konut, 219 köy evi, 122 bağımsız bölüm, 506 iş yeri, 33 ticari ünite, 28 cami ile eğitim ve sağlık donatıları kazandırdık." açıklamasında bulundu.

        "KONUTLARIN ANAHTAR TESLİMİ 2027'YE KADAR YAPILACAK"

        AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'e yapılan yatırımlara dikkat çekerek, TOKİ'nin kentteki yatırım tutarının 200 milyar Türk lirası olduğunu ifade etti. İnan, "Cumhurbaşkanımızın desteğiyle kura ile teslimini yaptığımız 21 bin 20 konutun anahtar teslimini 2027 yılına kadar gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

        REKLAM

        "HEDEF REKOR HIZLA TESLİMAT"

        İzmir Valisi Süleyman Elban ise ülke genelinde yeni bir konut hamlesine imza atıldığını kaydetti. Elban, "Öngörülen süreden daha kısa bir zamanda, rekor bir hızla bu 500 bin konut tamamlanıp vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, İzmir Bayraklı depreminde hayatını kaybedenleri anarak kentsel dönüşüm seferberliğinin sürdüğünü belirtti. Suver, "Bu azimle 500 bin konut seferberliğini başlattık, kurada çıkmayanlar üzülmesin, yenileri de gelecek." dedi.

        TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu, İzmir genelindeki yoğun talebi karşılamak amacıyla 21 bin 20 sosyal konut planlandığını dile getirdi. Caniklioğlu, "Bu projeler insan odaklı bir yaklaşımla tasarlanmış, altyapısı tamamlanmış ve depreme dayanıklı şekilde inşa edilecektir." ifadelerini kullandı.

        Bornova Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen Ev Sahibi Türkiye İzmir Kura Çekiliş Töreni'ne; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, AK Parti milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Şebnem Bursalı Aksoy, Yaşar Kırkpınar, Mahmut Atilla Kaya, MHP Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da silah ticareti yapan 1 şüpheli yakalandı

        İstanbul'da silah ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, şüphelinin aracında ve evinde yapılan aramalarda 50 tabanca ve 50 şarjör ele geçirildi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu