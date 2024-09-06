İzmir'de "toz kaldırdın" kavgası kanlı bitti
İzmir'in Ödemiş ilçesinde evinin önünden traktörle geçen sürücüye "hızlı giderek toz kaldırdığı" gerekçesiyle sinirlenen kişi dehşet saçtı. Çıka tartışmada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı kırsal Balabanlı Mahallesi Dolamanlık mevkisinde oturan 54 yaşındaki Erdal K, evinin önünden traktörle geçen 37 yaşındaki İbrahim Cerit ile "hızlı giderek toz kaldırdığı" gerekçesiyle tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olaya Erdal K'nın 28 yaşındaki oğlu Özcan K da dahil oldu. Özcan K, evden aldığı pompalı tüfekle Cerit'e ateş etti.
Olay yerine gelen sağlık ekibi, Cerit'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kavgada yaralanan baba ve oğlu, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan baba ve oğlunun, taburcu işlemi sonrası gözaltına alınacağı belirtildi.
Cerit'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.