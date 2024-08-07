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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de vahşet: Teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu | Son dakika haberleri

        İzmir'de vahşet: Teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu

        İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir teknede buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu. Cesedin 24 yaşındaki Hilmiye Tuğba Ezgin'e ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili tekne sahibi ve eşi ile teknede çalışan bir kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 14:07 Güncelleme: 07.08.2024 - 14:09
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        İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Bostanlı'daki balıkçı barınağında, dün akşam saatlerinde bir tekneden kötü koku geldiği ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

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        Ekiplerce yapılan incelemede, teknedeki buzdolabının içine gizlenmiş kadın cesedi bulundu.

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        CESET 24 YAŞINDAKİ HİLMİYE TUĞBA EZGİN'E AİT

        Cesedin 24 yaşındaki Hilmiye Tuğba Ezgin'e ait olduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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        TEKNE SAHİBİ, EŞİ VE BİR ÇALIŞAN GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili tekne sahibi Ş.A. (37), Ş.A'nın eşi ile teknede çalışan bir kişi gözaltına alındı.

        Not: Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır

        #İzmir
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        #teknedeki buzdolabında kadın cesedi
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