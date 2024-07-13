Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün saat 18.00 sıralarında İzmir'de gök gürültülü sağanak başladı. Yağış nedeniyle kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Özge Ceren akıma kapıldıktan sonra İnanç Öktemay yardım etmeye çalışıyor ve o da akıma kapılıyor.

DHA'da yer alan habere göre sağanaktan korunmak için kaçmaya çalışan İnanç Öktemay (44), sokaktaki suya bastığı anda akıma kapıldı. Arkadaşını kurtarmaya çalışan Özge Ceren Deniz (23) de akıma kapıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine elektrik şirketi yetkilileri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"ELEKTRİK KAÇAĞINDAN BİRİKEN SUYUN KAYNADIĞINI GÖRDÜM"

İki kişinin akıma kapılıp öldüğü yerin yakınında restoran işleten Ahmet Güner (52), "20 metrelik mesafede esnafım. Çok üzücü bir olay. İki kişinin hayatına mal oldu. Arka tarafta görünen nokta, senelerdir arızalı. Yani tekrar eden bir durum anladığım kadarıyla. Elektrik borularının kablolarının geçtiği bir nokta. Bundan birkaç ay önce, yine yağmurlu bir günde orada su birikintisinin içinde böyle fokur fokur elektrik kaçağından dolayı suyun kaynadığını gördüm. Gelip, müdahale de ettiler o anda ama anladığım kadarıyla sorun çözülmemiş. Allah ölenlerin ailelerine sabır versin" dedi.

"YILLARDIR YAPTIRAMADIK" MESAJI

Öte yandan İzmir Konak'taki olayın tanığı olan bir kişinin olay anına ilişkin video ile yaptığı, "Yıllardır yaptıramadık. Belediyeyi aradık, TEDAŞ’ı aradık yıllardır yaptıramadık" mesajı dikkat çekti.

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili olarak GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İzmir'in Konak ilçesinde, kenti etkisi altına alan sağanak sırasında İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz isimli vatandaşlarımızın elektrik akımına kapılarak vefat ettiklerini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Dün akşam saatlerinde yaşanan acı kayıpların soruşturması adli makamlarca yürütülürken; biz de ilgili mercilerin olayı ivedilikle aydınlatmasına yardımcı olmak adına her türlü desteği sunmayı sürdürüyoruz.

Yapılan ilk incelemelerde bölgede şirketimize ait herhangi bir havai yatırımımızın bulunmadığını, haberlere de yansıyan mazgalların sorumluluğunun şirketimizde olmadığını önemle belirtmek isteriz. Öte yandan, bölgeyle ilgili yatırımlarımıza ilişkin son 6 aydır herhangi bir şikayet kaydı da bulunmamaktadır" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Araştırmaların devamında bilirkişi raporunu takiben olayın aydınlatılacağına olan inancımızı belirtirken, tüm desteğimizle, en şeffaf şekilde ilgili mercilerin yanında olduğumuzu vurgulamak isteriz. Kaybından derin üzüntü duyduğumuz İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'e Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.