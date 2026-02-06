Habertürk
        İzmir'de yaşlı kadının dolandırıldığı iddiasında 2 tutuklama

        İzmir'de yaşlı kadının dolandırıldığı iddiasında 2 tutuklama

        İzmir Gaziemir'de anneannesine ait taşınmaz üzerinde baskı ve hile yoluyla işlem yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan torunu ve onun kayınbiraderi tutuklandı

        Giriş: 06.02.2026 - 01:39 Güncelleme: 06.02.2026 - 01:43
        Yaşlı kadının dolandırıldığı iddiasında 2 tutuklama
        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Semra Şenkaya'ya (85) ait taşınmazla ilgili baskı ve hile yoluyla işlem yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

        AA'nın haberine göre; soruşturma kapsamında Şenkaya'nın torunu K.Ş. ile onun kayınbiraderi E.S, kolluk kuvvetlerince gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

