Hyatt, İzmir'e ilk otelini açıyor

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Orjin Grubu’nun, İzmir’de inşa ettiği “İstinyePark İzmir” bünyesinde açılacak otelin markası belli oldu. 2021 yılında hizmete girmesi beklenen otel Hyatt Regency olacak. 5 yıldızlı, 161 odalı Hyatt Regency Oteli, Türkiye'nin yedinci Hyatt markalı tesisi olacak.

Hyatt Regency İzmir, 85 bin metrekare kiralanabilir alana sahip, lüks alışveriş odaklı İstinyePark İzmir Alışveriş Merkezi’nide yer alacak. İzmir’in Balçova İlçesinde inşa edilen ve şehir merkezine 15, havalimanına 20 dakika mesafede konumlanan Hyatt Regency Oteli ve İstinyePark İzmir Alışveriş Merkezi metro, tramvay ve otobüs duraklarına da komşu.

Hyatt Başkan Yardımcısı Takuya Aoyama, “Türkiye, Avrupa'nın en popüler turistik yerlerinden biri olmaya devam ediyor ve marka ayak izimizi İstanbul'un dışına çıkarmayı amaçlıyoruz. Ülkede prestijli gayrimenkul projeleri geliştirme ve yönetme alanlarında mükemmel bir geçmişe sahip olan Orjin Grubu ile çalışmaktan çok mutluyuz.” dedi.

Tüm odaları İzmir Körfezi manzarasına sahip olacak lüks otel, iş ve tatil amaçlı seyahat edenler düşünülerek tasarlandı. Hyatt Regency İstinyePark İzmir içerisinde restoran ve barın yanı sıra, toplantı ve seminer salonları, Spa ve fitness merkezi de bulunacak. Ayrıca 2 bin metrekareden büyük etkinlik alanı ve balo salonuna sahip olan otel, İzmir’de kurumsal toplantılar ve sosyal buluşmalar için de yeni bir seçenek olacak.

Orjin Grubu Eşbaşkanı Zafer Kurşun ise iş birliğine dair: “Türkiye'deki marka varlığını genişleten Hyatt ile birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hyatt Regency, dünyaca tanınan bir marka. Türk pazarı ve İzmir şehri hakkında geniş bilgi birikimimiz ve deneyimimiz, misafirlerimizin beklentilerini de aşan, seçkin bir otel geliştirmemize izin verecek” dedi.