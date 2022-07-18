İzmir'de ağaçlık alanda korkutan yangın 0:00 / 0:00

DHA

İzmir'in Menderes ilçesindeki turistik Gümüldür Mahallesi'nde, yerleşim yerlerine yakın noktada bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, dün saat 21.30 sıralarında turistik Gümüldür Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın bir noktadaki ağaçlık alanda çıktı. Yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyürken, ihbar üzerine bölgeye gelen Menderes Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Fotoğraf: İHA

DHA'nın haberine göre; bölgede paniğe neden olan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

*Haberin ilk görseli DHA tarafından servis edilmiştir.