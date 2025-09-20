Habertürk
        İzmir haberleri: Okul önünde uyuşturucu satıyordu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Okul önünde uyuşturucu satıyordu!

        İzmir Karabağlar'da, okul duvarı dibinde uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan 39 yaşındaki M.A.'nın evinde yapılan aramada, 17 bin 290 adet uyuşturucu hap ve 601.9 gram esrar ele geçirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2025 - 11:42 Güncelleme: 20.09.2025 - 11:42
        Okul önünde uyuşturucu satıyordu!
        İzmir'de, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde uyuşturucu satışına yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

        ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

        İHA'daki habere göre yapılan uzun süreli teknik ve fiziki takip sonucunda M.A. (39) isimli şüpheli, ilçede bir okul duvarının dibinde alıcı kişiye poşet verdiği sırada suçüstü yakalandı. Poşette 400 kutu içinde toplam 5 bin 600 adet uyuşturucu hap ile 55 bin 300 TL ve 50 Euro nakit para bulundu.

        EVİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

        Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise 835 tablet içinde 11 bin 690 adet uyuşturucu hap ile satışa hazır 24 parça halinde toplam 601.9 gram esrar maddesi ele geçirildi.

        10 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI BULUNUYORMUŞ

        Ayrıca yapılan UYAP sorgusunda M.A.’nın 105 ayrı dosyadan toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Olayla ilgili M.A. ve G.U. (30) gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından 20 Eylül’de adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        #İzmir
        #Son dakika haberler
