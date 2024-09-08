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        Haberler Bilgi Gündem İzmir'in Kurtuluşu tarihi, anlamı ve önemi: İzmir'in Kurtuluşu ne zaman ve nasıl oldu? 9 Eylül'de ne oldu?

        İzmir'in Kurtuluşu ne zaman ve nasıl oldu?

        İzmir'in kurtuluşu, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde kazandığı en büyük zaferlerden biridir. 9 Eylül 1922'de, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk ordusu İzmir'e girerek, Yunan işgalini sonlandırmıştır. Bu tarihi zafer, Türkiye'nin bağımsızlık sürecindeki en kritik dönemeçlerden biri olarak tarihteki yerini almıştır. 102 yıl önce elde edilen bu zafer, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük aşkının simgesidir. İşte İzmir'in Kurtuluşu tarihi, anlamı ve önemi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2024 - 17:13 Güncelleme: 08.09.2024 - 17:15
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        9 Eylül 1922, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı olarak tarihte büyük bir öneme sahiptir. Türk ordusunun İzmir'e girmesiyle sona eren Yunan işgali, Türkiye'nin bağımsızlık yolundaki zaferlerinin en anlamlılarından biridir. İzmir’in kurtuluşu, ulusal bağımsızlığın kazanıldığı tarihi bir dönemeç olarak kabul edilir. Bu zafer, Anadolu'nun işgalden tamamen arındırılması sürecinin başlangıcı olmuştur. İşte tarihi detaylar...

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        İZMİR'İN KURTULUŞU NASIL VE NE ZAMAN OLDU?

        Türk ordusu tarafından 26 Ağustos 1922'de başlatılan Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı'nın son safhası idi. Kesin sonuç beş gün içinde elde edildi; 30 Ağustos'ta Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ordulara bir bildiri yayımlayarak tarihî "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!” emrini verdi ve 2 Eylül'de Uşak'a girildi. Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde kendisinin de haberdar olmadan Yunanistan Küçük Asya Ordusu'nun Başkomutanlığı'na getirilmiş General Nikolaos, Trikupis Afyonlu Ahmet Çavuş tarafından tutsak edildi.

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        Türk birlikleri, İzmir'e doğru hızla ilerledi. Yunan birlikleri ve Rum siviller Anadolu'dan çekildiler. 9 Eylül 1922 sabahı Ahmet Zeki Bey komutasındaki 2. Süvari Fırkası, ardından Mürsel Paşa komutasındaki 1. Süvari Fırkası birlikleri İzmir şehrine girdi. Ardından 5. Süvari Kolordusu Komutanı Mirliva Fahrettin Paşa, komutasındaki birliklerle saat 10.00'da İzmir'e girdi. İzmir’e girerek Yunan bayrağını indirip Türk bayrağını göndere çeken kişi ‘Kürt Reşo’ lakaplı Diyarbakırlı Süvari Çavuş Reşat Nazlı'dır.

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        İZMİR'İN KURTULUŞUNUN ÖNEMİ NEDİR?

        Mustafa Kemal Paşa'nın ordulara 1 Eylül'de verdiği tarihi emirle başlayan ve 18 Eylül 1922 tarihine kadar yapılan "Takip Harekâtı" ile bütün Batı Anadolu'daki Yunan askerleri, Türk sınırları dışına çıkarılmıştır. Takip Harekâtı'nın başarı ile sonuçlanması sayesinde İzmit bölgesinden İstanbul Boğazı'na, Balıkesir bölgesinden Çanakkale Boğazı'na kadar Türk ordusu için hayati önem taşıyan diğer stratejik hedeflerde İtilaf Devletlerinin işgalinden, olaysız olarak ve barış yoluyla kurtarılmıştır. Türk ordusunun kazandığı bu zafer, Mudanya Ateşkes Antlaşması'na giden süreci başlatmış; Türkiye, Mudanya Ateşkes Antlaşması’ndan sonra 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması'nı imzalayarak bağımsızlığını kazanmıştır.

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        İZMİR KURTULDU, TÜRKİYE YENİDEN DOĞDU

        İzmir'in kurtuluşu haberleri 10 ve 11 Eylül tarihlerinde Anadolu basınında yer almıştır. Hâkimiyet-i Milliye gazetesinin ilk sayfasında İzmir'in kurtuluşu haberi “Süvarilerimiz Cumartesi günü öğleden evvel 10:30’da İzmir’e girmişlerdir. İzmirliler bu suretle Yunan kâbusundan kurtulmuşlardır” başlığı ile verilmektedir.

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        10 Eylül 1922'de New York Times gazetesinde yayımlanan haberde, Fransız Deniz Kuvvetleri Bakanlığı'nın aldığı haberlere göre, İzmir'e giren Türk birliklerinin düzgün davranış sergiledikleri belirtilmiştir.

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        İzmir'in kurtuluşu ardından Mustafa Kemal Paşa, yabancı basını kabul ederek görüşlerini açıklamıştır. Bunun ardından 1 Ekim 1922 New York Times gazetesinde o zamana kadar olan kendisiyle ilgili en geniş haber-yorum yayınlanmıştır. Gazetede tam sayfa çıkan bu haberde, 41 yaşındaki Mustafa Kemal Paşa portresi ve "Küllerinden Doğan Türkiye" karikatürü de bulunmaktadır.

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