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İzmir köfte tarifi tencere! Kızartılarak yapılan İzmir köfte tarifi

Yemek kültürümüzün en eski yemeklerinden biri olan köftenin çeşitleri saymakla bitmiyor. Antik Roma yemek kitabı Apicius'ta bile birçok tarifine rastlanan köftenin ülkemizde her yörede pişirilme şekli farklılık gösterir desek abartmış sayılmayız. Hem ayak üstü atıştırmalık olarak hem de doyurucu bir yemek olarak tercih edilebilen köfte her zaman en çok tercih edilen yemeklerden biri. Türk ve Yunan mutfaklarındaki ortak lezzetlerden biri de şüphesiz ki İzmir köfte. Pişirilme şekliyle ve yapılışıyla kendine has bir tadı olan İzmir köfte yapmak çok kolay. İşte sizin için bir İzmir köfte tarifi tencere! Kızartılarak yapılan İzmir köfte tarifi

İzmir köfte tarifi tencere! Kızartılarak yapılan İzmir köfte tarifi

İzmir köfte adından da anlaşılacağı gibi İzmir yöresine ait bir lezzettir. Ancak gerçek İzmir köftesinin yapılışı farklı bir lezzet oluşu ayrı bir tarzdır.

İzmir Köfte Tarifi Malzemeleri:

  • Yarım kilo köftelik kıyma
  • 1 orta boy soğan
  • 1 çay bardağı ekmek içi
  • Maydanoz
  • Pul biber, karabiber, tuz ve kekik
  • 4 adet domates
  • 4 adet patates
  • 3 tatlı çarliston biber
  • Az salça
  • Sıvı yağ

İzmir Köfte Tarifi Yapılışı:

Köfteler hazırlanarak (kıyma, kıyılmış maydanoz, soğan rendesi ve ufalanmış ekmek içi karıştırılarak) yoğurulur ve şekil verilerek beklemeye alınır.

Daha sonra patatesler soyularak kalın olacak şekilde dilimlenir ve tuzlanır.

Önce patatesler yağda kızartılır.

Yapılacak yayvan tava tencereye (sapsız ateşe dayanıklı bir kapta olur) alınır.

Ardından köfteler de kızartılarak patateslerin üzerine alınır.

Bu arada kızartılan yağdan az tavaya alınır ve salça ile biraz kavrulur üzerine 3 soyulmuş ve doğranmış domates, tuz, karabiber, kekik ve pul biber eklenerek bir güzel sotelenir biraz pişmesi sağlanır.

Tenceredeki köfte ve patateslerin üzerine dökülür.

Bir domates ve tatlı çarliston biber üzerine süs olacak şekilde serpiştirilir.

Bir bardak su eklenerek önceden ısıtılan fırında yarım saat pişirilir. (İsterseniz ocakta da pişirilebilir)

Afiyet olsun.

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